Heiß, heißer, Jennifer Frankhauser (27)! Die Influencerin hat eindeutig bereits jetzt ihren Sommerbody. Doch der kommt nicht von ungefähr: Immer wieder zeigt sie sich beim Sporteln und gibt in Sachen Fitness alles. Und die Anstrengung zahlt sich aus! Kein Wunder also, dass Jenny ihren Wow-Körper bei jeder Gelegenheit in Szene setzt. Mit einem aktuellen Schnappschuss dürfte sie nun sogar bei so manchem Follower für Schnappatmung sorgen.

Vor allem auf eines scheint Jenny besonders stolz zu sein, nämlich auf ihren Po! Auf einem neuen Instagram-Foto rückt sie ihr perfekt definiertes Hinterteil gekonnt in den Fokus – und spielt mit ihrem Kommentar zum Bild zusätzlich direkt auf ihre heißen Rundungen an. "Mehr Kurven als der Hockenheimring", schreibt die 27-Jährige und vergleicht ihre Silhouette demnach mit der berühmten Motorsportrennstrecke.

Doch nicht nur ihre Kehrseite kann sich definitiv sehen lassen: Auch Jennys Bauch zieht immer wieder die Blicke auf sich. Dank jeder Menge Durchhaltevermögen und eiserner Disziplin konnte die ehemalige Dschungelkönigin im vergangenen Jahr sogar erstmals ein beeindruckendes Sixpack präsentieren.

Jennifer Frankhauser im April 2020

Jennifer Frankhauser, Influencerin

Jennifer Frankhauser, April 2020

