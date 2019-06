Kleiner Trost für Jenny Frankhauser (26)! Erst kürzlich teilte die Sängerin ihren Fans mit, dass sie an einem Lipödem leidet. Dabei handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung, die vor allem an den Beinen zu vermehrtem Fettgewebe führt. Die Erkrankung ist auch der Grund, warum die Influencerin trotz Diät und Sport in dieser Körperregion kaum abgenommen hat – ein herber Schlag für Jenny. Doch nun hat sie wieder Grund zum Strahlen: Im Netz präsentierte sie sich nun mit Mega-Sixpack!

Ihr Durchhaltevermögen und die eiserne Disziplin scheinen sich doch ausgezahlt zu haben. In ihrer Instagram-Story zeigte die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin am Sonntag ganz stolz ihre stahlharte Körpermitte. "Also mein Training hat an den Beinen ja null gebracht. Aber ich habe das Gefühl, am Bauch hat es was gebracht", freute sich die 26-Jährige. Um sicherzugehen, dass sie ihr Spiegelbild nicht täuscht, bat sie ihre Follower um eine Abstimmung: 90 Prozent gaben an, dass auch sie Muskeln an Jennys Bauch erkennen.

Ob sie dieser Fitness-Erfolg über die Schockdiagnose hinweg trösten kann? Jenny weiß selbst noch nicht, wie sie damit umgehen soll. Andere Promi-Damen wie Bachelor in Paradise-Sternchen Saskia Atzerodt (27) oder Alles was zählt-Schauspielerin Madlen Kaniuth (44) unterzogen sich einer OP. Ob die Musikerin den gleichen Weg einschlagen wird, ist noch ungewiss.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Juni 2019

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

WENN Saskia Atzerodt, Reality-TV-Sternchen

