Endlich spricht Loredana Wollny (16) Klartext in Sachen Liebe! Die Reality-TV-Bekanntheit hat in den vergangenen Wochen immer wieder süße Schnappschüsse mit einem Jungen auf Social Media geteilt – und einige von ihnen mit vielsagenden Zitaten und Emojis versehen. Zum Verhältnis zwischen ihr und Rocco hat sich die 16-Jährige allerdings noch nicht wirklich geäußert – bis jetzt. Denn die Tochter von Silvia Wollny (55) bestätigt endlich ihre Beziehung!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Schülerin Fragen ihrer Community – und machte darin ziemlich schnell deutlich, dass sie glücklich vergeben ist. Auf die Frage, ob sie Single sei, antwortete Loredana: "Nein". Im Nachgang gab sie ihren Followern auch weitere Details preis: Sie hat Freund Rocco vor genau einem Jahr am See kennengelernt. Wann es endgültig zwischen den beiden gefunkt hat, ließ das Großfamilienmitglied allerdings aus. In ihrer Insta-Bio hat sie allerdings ein Datum mit einem Herz-Emoji versehen: Ob der 5. März 2020 wohl das offizielle Beziehungsdatum der beiden ist?

Die Turteltauben haben gerade total die rosarote Brille auf – Loredana ist verknallt! Unter dem neusten Paar-Schnappschuss schreibt der Wollny-Spross: "Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der mein Herz so schlagen lässt, wie du es kannst."

Instagram / loredanawollny2542 Rocco und Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny2542 Rocco und Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny2542 Loredana und Rocco im März 2020

