Da muss sie selbst ein bisschen über sich schmunzeln! Aktuell ist Hilaria Baldwin (36) wieder schwanger – diese tolle Neuigkeit verriet die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (62) ihren Fans vor wenigen Wochen überglücklich via Social Media. Da der Babybauch wächst und wächst, müssen nun bequeme XXL-Klamotten her. Momentan steht die werdende Mami auf luftige Kleidchen, die vom Look her für Hilarias Generation allerdings eher untypisch sind...

Dass sie sich in dem geblümten Kleid selbst nicht ganz so ernst nimmt, beweist die 36-Jährige jetzt mit einem witzigen Instagram-Post. Zu einem Foto, auf dem sie das besagte Outfit trägt, verrät sie, dass das Dress von Amazon stammt und mit umgerechnet acht Euro ein absolutes Schnäppchen war. "Falls sich einer von euch fragt: Ja, die Frau in der Anzeige war ungefähr 30 Jahre älter als ich. Aber ich sagte mir: Gekauft!", gibt sie im Kommentar preis.

Auch in ihrer Instagram-Story ist Hilaria mit dem Kleid zu sehen: Beim Kochen tanzt die werdende Mutter durch die Küche und teilt dazu ein GIF einer älteren Dame, die einen ähnlichen Look trägt. Bei dem Kleid handelt es sich übrigens um ein sogenanntes Muʻumuʻu – ein traditionelles hawaiisches Kleid, das sich dadurch auszeichnet, dass es sehr locker geschnitten ist.

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin

Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin auf der New York Fashion Week im Februar 2020

Anzeige

Instagram / hilaribaldwin Familie Baldwin am Ostersonntag



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de