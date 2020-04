Der neue Job kostete ihn zunächst seinen Schlaf! Seit Ende März ist Christopher Reinhardt (30) alias Steffen Baumgartner bei Sturm der Liebe zu sehen. Der Sunnyboy ist nicht nur der Sohn von Linda (Julia Grimpe) und Dirk (Markus Pfeiffer), sondern er verdreht auch Franzi (Léa Wegmann, 29) gehörig den Kopf. Natürlich ist eine Hauptrolle in einem beliebten Format wie "Sturm der Liebe" eine tolle Sache – doch sie bringt auch einige Nachteile mit sich!

Welche? Das hat Christopher gegenüber Promiflash verraten: "In den ersten Wochen kam ich auf fünf Stunden Schlaf, Zeit war nur für Fertigpizza. Jetzt ist alles entspannter und ich liebe es, abends die Skyline von München zu bestaunen", erzählte er im Interview. Zum Glück hat er am Set tolle Kollegen, die er auch alle sehr mag – eine Person hat er aber besonders in sein Herz geschlossen: seine Serien-Mutter Julia alias Linda. "Als sie mich das erste Mal anlächelte, machte mein Herz vor Freude kleine Sprünge, da Julia dabei wärmend strahlt, wie die Frühlingssonne selbst", erinnerte er sich schwärmend zurück.

Christopher steht bereits seit seinem elften Lebensjahr vor der Kamera. Von 2012 bis 2017 besuchte er die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg. Der gebürtige Berliner war bereits in vielen TV-Produktionen zu sehen – so zum Beispiel in GZSZ, In aller Freundschaft oder auch in Nachtschwestern.

ARD/Christof Arnold Christopher Reinhardt, Markus Pfeiffer und Léa Wegmann, "Sturm der Liebe"-Darsteller

ARD/Christof Arnold Léa Wegmann und Christopher Reinhardt in einer Szene von "Sturm der Liebe"

Getty Images Christopher Reinhardt und Markus Pfeiffer bei der Premiere von "Totem" in München, Februar 2020



