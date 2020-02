Es gibt ein Wiedersehen bei Sturm der Liebe! Vor knapp vier Jahren war Viola Wedekind (42) bereits in der Telenovela zu sehen: Zwischen Juni und August 2016 spielte sie in dem ARD-Format die ehemalige Ärztin Friederike Breuer, die versuchte, ihren Ex-Freund Michael Niederbühl (Erich Altenkopf, 50) zurückzugewinnen – jedoch ohne Erfolg. Am 30. März kehrt Viola als Ariana Kalenberg nach Bichlheim zurück und verdreht Christoph (Dieter Bach, 56) den Kopf – sie ist aber nicht der einzige Neuzugang, der zum Hauptcast dazustoßen wird!

In Folge 3345, die voraussichtlich am 23. März ausgestrahlt wird, ist Christopher Reinhardt (30) als Steffen Baumgartner das erste Mal in der Serie zu sehen. Der sportliche Sunnyboy ist laut einer ARD-Pressemitteilung der Sohn von Linda (Julia Grimpe) und Dirk (Markus Pfeiffer) – außerdem entwickelt er Gefühle für Franzi (Léa Wegmann, 29), die aber eigentlich noch in Tim (Florian Frowein, 31) verliebt ist. Christopher steht bereits seit seinem elften Lebensjahr vor der Kamera. Von 2012 bis 2017 besuchte er die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg. Der gebürtige Berliner war bereits in vielen TV-Produktionen zu sehen – so zum Beispiel in GZSZ, In aller Freundschaft oder auch in Nachtschwestern.

Viola sorgte vergangenes Jahr vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Die 42-Jährige wurde im Oktober Mutter. Ihren Sohn bekam sie aber nicht mit ihrem Ex-Mann Jacques Breuer, mit dem sie bis 2017 zehn Jahre lang verheiratet gewesen war. Sie und ihr einstiger Partner hatten jahrelang vergeblich versucht, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen. Schließlich wandten sie sich an einen Samenspender – Michael Fischer, in den sich Viola verliebte. Daraufhin trennte sie sich von Jaques. Den Fötus, der durch die künstliche Befruchtung entstand, verlor Viola. Allerdings wurde die Schauspielerin dann auf natürlichem Weg von Michael schwanger.

ARD / Christof Arnold Julia Grimpe und Christopher Reinhardt in einer Folge von "Sturm der Liebe"

Francesco Gulotta / ActionPress Viola Wedekind, Schauspielerin

ARD / Christof Arnold Christopher Reinhardt und Léa Wegmann, "Sturm der Liebe"-Darsteller

