Für Evanthia Benetatou (28) war Promis unter Palmen eine harte Probe! Die neue Sat.1-Trash-Show ist aktuell in der heißen Phase und die letzten verbliebenen Promis kämpfen um das große Preisgeld. Bachelor-Bekanntheit Eva ist schon lange kein Teil der VIP-WG mehr und kann das wilde Treiben ihrer ehemaligen Mitstreiter ganz entspannt verfolgen. Jetzt gibt die Beauty allerdings zu: Nicht nur die Aufgaben waren heftig – sondern vor allem auch der Umgang mit der Konkurrenz. Vor Désirée Nick (63) hatte sie sogar richtig Angst.

"Ich bin ja auch nicht die Größte und dann steht da so eine Désirée Nick neben mir und die war ja so impulsiv. Da dachte ich mir, gleich klatscht die mir auch noch eine", erinnert sich die 28-Jährige bei Guten Morgen Deutschland an eine Situationen mit der Kabarettistin zurück. Viel mehr als die eigenen Probleme mit der TV-Lady hätte sie aber belastet, wie Désirée mit Claudia Obert (58) umgegangen sei. "Das war wirklich die schlimmste Sache", meint sie.

Dass Eva sich Sorgen um mögliche Handgreiflichkeiten machte, kommt nicht von ungefähr. Immerhin griff Désirée in einer vergangenen Folge tatsächlich zu außergewöhnlichen Mitteln. Als wieder einmal ein Streit eskalierte, ging sie äußerst heftig auf Claudia los: Sie fasste die Unternehmerin aus dem Nichts heraus an die Schulter und schubste sie.

Promis unter Palmen, Sat.1 Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Matthias Wehnert / Future Image/ ActionPress Evanthia Benetatou und Claudia Obert

Sat.1 Désirée Nick, Claudia Obert und Tobias Wegener bei "Promis unter Palmen"



