Große Aufregung im Hause Claßen! Erst vor wenigen Wochen hatten Julian (27) und Bibi (27) ihr zweites Kind begrüßen dürfen: Nach Sohnemann Lio (1) wurden die beiden YouTube-Stars Eltern einer Tochter, der kleinen Emily. Gemeinsam mit ihren zwei Kids genießen die Influencer nun den Alltag als kleine Familie – doch vor wenigen Tagen mussten sie einen schweren Schock verkraften: Emily musste wegen eines Leistenbruchs operiert werden!

Das berichtete Bibi nun in ihrer Instagram-Story: "Am Sonntagabend wurde bei Emily ein Leistenbruch diagnostiziert. Das hat uns komplett aus der Bahn geworfen. Wir mussten dann ins Krankenhaus und es musste noch in der Nacht operiert werden!" Für alle Beteiligten sei das ein riesiger Schock gewesen. Jedoch habe ihr Baby den Eingriff gut überstanden: "Die kleine Maus war ganz tapfer. Ich war zwei Tage mit ihr im Krankenhaus. Wir sind heute morgen entlassen worden. Ihr geht es schon viel besser."

Der Bruch sei den Zweifach-Eltern selbst aufgefallen – denn Emily habe starke Schwellungen und Verhärtungen im Leistenbereich aufgewiesen. Daraufhin habe das Paar sofort seine Hebamme und den Kinderarzt kontaktiert. Wie Bibi weiter berichtete sei die Ursache jedoch kein Sturz oder Ähnliches gewesen: "Leistenbrüche sind bei Säuglingen anscheinend angeboren!"

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Tochter Emily

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily



