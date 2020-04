Sarah (28) und Dominic Harrison (28) können die Geburt ihres Sprösslings kaum abwarten! Anfang Februar überraschte das YouTube-Pärchen seine Fans mit erfreulichen Nachrichten: Sie erwarten ihr zweites Kind. Inzwischen ist die Beauty schon in der 26. Schwangerschaftswoche angekommen und ihr Babybauch wird Tag für Tag praller. Jetzt entzückte das Trio um Töchterchen Mia Rose (2) seine Follower mit einem neuen niedlichen Schnappschuss im Netz!

"Können es kaum abwarten, dich kennenzulernen", schrieb Dominic unter sein neuestes Bild auf Instagram. Schützend hält Sarah mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht ihre Babykugel. Voller Vorfreude küssen der werdende Vater und seine zweijährige Tochter die XXL-Bauchwölbung der baldigen Zweifach-Mutter. Die schwangere 28-Jährige kommentiert den rührenden Post mit vier roten Herz-Emojis.

Allzu lange muss sich das Trio nicht mehr gedulden, um ihren Familienzuwachs in den Armen halten zu können. Für Sarah vergeht die Zeit manchmal sogar wie im Flug. "Die Schwangerschaft schreitet gefühlt doppelt so schnell voran als meine erste, aber trotzdem genauso aufregend", teilte die blonde Schönheit ihren Followern mit einem Vorher-Nachher-Vergleich ihres Bauches via Instagram mit.

