So groß ist Sarah Harrisons (28) Babykugel schon! In wenigen Monaten werden die YouTuberin und ihr Ehemann Dominic Harrison (28) zum zweiten Mal Eltern und schenken ihrer Tochter Mia Rose (2) damit ein Geschwisterchen. Das Paar bekommt erneut ein Mädchen und hat sich mittlerweile auch auf einen Namen geeinigt. Diesen wollen die beiden zwar noch für sich behalten, dafür gab Sarah nun bekannt, in der 26. Schwangerschaftswoche angelangt zu sein. Auch ein neues Bild von ihrem Bauch teilte sie mit ihrer Community.

"22. Schwangerschaftswoche vs. 26. Schwangerschaftswoche", schrieb die 28-Jährige zu einer Collage auf Instagram. Der Fotovergleich zeigt, dass Sarahs Bauch in den vergangenen vier Wochen einen ziemlichen Sprung gemacht hat – und ihrem Strahlen nach zu urteilen ist sie megaglücklich darüber. Dass sich nun das zweite Trimester zu Ende neigt, gefällt der Influencerin dagegen so gar nicht. "Die Schwangerschaft schreitet gefühlt doppelt so schnell voran als meine erste, ist aber trotzdem genauso aufregend", teilte sie ihren Fans mit.

Ein wenig gedulden muss Sarah sich jedoch noch, bis sie ihre zweite Tochter endlich in die Arme schließen kann. Laut ihrer Schwangerschafts-App ist ihr Nachwuchs aktuell schätzungsweise 30 Zentimeter groß und um die 650 Gramm schwer.

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Die Harrisons im April 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison im April 2020

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Netz-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de