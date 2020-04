Prinz Harry (35) wird Teil der legendären Eisenbahn-Geschichte! Seit 1945 begeistern die Geschichten über "Thomas, die kleine Lokomotive" und seine beschienten Freunde, die früher unter dem Namen "Railway Series" liefen, Kinder auf der ganzen Welt. Besonders in Großbritannien ist die Fernsehserie längst ein Klassiker. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums kommt nun ein Special der amüsanten Produktion heraus – und in dem hat Prinz Harry einen niedlichen Gastauftritt!

In der speziellen Episode "Thomas und seine Freunde: Die königliche Lokomotive" ist der Rotschopf mit dem Buch auf dem Schoss zu sehen. In der Folge agiert der attraktive Royal als Erzähler, der die Charaktere und ihre Geschichte im Vorwort vorstellt. Gegenüber Hello! erklärte der Papa des kleinen Archie Harrison: "Ich habe so viele tolle Erinnerungen daran, wie ich mit 'Thomas und seine Freunde' aufgewachsen bin und durch ihn zu neuen Orten und Abenteuern transportiert wurde. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser besonderen Episode zu sein!"

In der Sonderfolge geht es auch inhaltlich um die königliche Familie: Der Lokführer Sir Topham Hatt wird von Queen Elizabeth II. (94) nach London eingeladen. Die Großmutter von Harry ist in dem Kurzfilm sogar als Zeichentrick-Charakter zu sehen – ebenso wie Prinz Charles (71) im Kindesalter.

Getty Images Prinz Harry im Februar 2020

Getty Images Nachbildung von Thomas, die kleine Lokomotive

SIPA PRESS/ Action Press Prinz Philip und Queen Elizabeth mit Thomas, der Lokomotive, Sommer 2006



