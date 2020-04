Diana Kaloev bereut ihren Griff zur Schere! Anfang des Jahres buhlte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin um das Herz von Rosenkavalier Sebastian Preuss (29). Mit ihrer aufgeschlossenen und fröhlichen Art schaffte es die Studentin sogar bis ins Finale der TV-Kuppelshow. Im Netz präsentierte sich die Single-Dame jetzt allerdings mit trauriger Miene – und das aus einem bestimmten Grund: Diana ist mit dem Anblick ihres selbst geschnittenen Ponys alles andere als zufrieden!

Der Versuch, ihr eigener Friseur zu sein, ging wohl nach hinten los: "Habe ein paar harte Stunden hinter mir. Viel geweint, sehr viel Drama durchlebt", verriet Diana mit verheulten Augen ihren Followern via Instagram. Mit dem Ansetzen der Schere hat sich die 22-Jährige offenbar etwas verschätzt. In einem kurzen Clip demonstrierte die Beauty, dass die dunkelhaarigen Strähnen an ihrer Stirn so kurz geraten sind, dass sie ab sofort in der Luft hängen.

Doch bereits nach kurzer Zeit konnte sich Diana von dem Schock der ruinierten Frisur erholen und blickt nun optimistisch in die Zukunft: "Habe mich nun endlich damit abgefunden, für einige Wochen bisschen hässlich auszusehen", gestand sie ihren Anhängern mit einem Lächeln auf den Lippen.

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, bekannt aus "Der Bachelor" 2020

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / dianakaloev Diana Kaloev im April 2020



