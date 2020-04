Kommen ein paar Germany's next Topmodel-Kandidatinnen jetzt etwa in Schwierigkeiten? Acht Nachwuchsmodels kämpfen derzeit noch um die heiß begehrte Krone. Dass sie sich in dem Wettbewerb auch an bestimmte Vorschriften halten müssen, ist schon lange bekannt. So plauderte auch schon Ex-Teilnehmerin Klaudia Giez (23) über ihre eigenen Regelverstöße vor zwei Jahren. So wie es aussieht, haben sich aber auch in dieser Staffel Schützlinge von Modelmama Heidi Klum (46) über Vorgaben hinweggesetzt!

Ein ProSieben-Trailer zur nächsten Folge gibt bereits Einblicke in die Geschehnisse, verrät allerdings nicht, welche Regel genau gebrochen wurde. Anscheinend sind Lijana und Larissa in die Situation verwickelt. "Ja, es ist eine Regel, die wir gebrochen haben, und die anderen haben es gesehen", gibt die Grundschullehramtsstudentin zu. Ihre Konkurrentin Tamara macht zudem deutlich: "Ich weiß gar nicht, wie Heidi darauf reagieren wird. Ich glaube, das wird ein unangenehmes Gespräch werden." Was da wohl vorgefallen ist?

Lijana und Larissa haben sich in den vergangenen Wochen tatsächlich zu den Unruhestiftern entwickelt: Zuletzt waren die Freundinnen mit Jacky aneinandergeraten und kapselten sich von der Gruppe ab. Sarah (20) hatte nach diesem Streit eine klare Meinung zu den beiden: "Es sind wieder die zwei. Sie streiten sich gefühlt mit allen."

MEGA Heidi Klum im Februar 2020 bei der amfAR-Gala in New York

Instagram / lijana.gntm2020.official GNTM-Kandidatin Lijana

Instagram / larissa.gntm2020.official Larissa Neumann, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel" 2020



