Für einen der Stars ist der Traum vom 100.000-Euro-Gewinn schon geplatzt! Im Finale von Promis unter Palmen kämpften noch fünf Kandidaten um das Preisgeld und die goldene Kokosnuss: Matthias Mangiapane (36), Janine Pink (33), Carina Spack (23), Tobias Wegener (27) und Bastian Yotta (43). Nach der ersten Finalrunde musste einer von ihnen direkt seine Koffer packen und die Promi-Villa verlassen. Dieses Schicksal ereilte Carina. Das Bachelor-Babe flog als erste Finalistin raus!

Die Challenge "Catch it if you can" war einfach nicht ihr Spiel. Die Kandidaten mussten bei diesem Wettkampf mit zehn Eimern je einen Tennisball auffangen, den sie zuvor in die Luft geworfen hatten. Dafür hatte man 50 Versuche und 15 Minuten Zeit. Carina bekam als Einzige keinen einzigen Ball rein und landete auf dem letzten Platz – das Finale war für sie an dieser Stelle vorbei. "Knapp daneben ist auch vorbei. Ich bin etwas traurig und enttäuscht von mir selbst. Ja, ich bin einfach traurig, so kurz vorm Ziel auszuscheiden", erklärte sie betrübt im Sprechzimmer. Auch Janine Pink war unglücklich über Carinas Ausscheiden: "Ich habe sie wirklich ins Herz geschlossen", offenbarte die 33-Jährige unter Tränen.

Knapp weiter kam dagegen Matthias: Er hatte zumindest einen Ball fangen können und rettete sich so in die letzte Runde. Die Bronzemedaille holte sich Janine, und auf den zweiten Platz kämpfte sich Yotta. Dass Tobi und nicht er als Gewinner der Challenge hervorging, wurmte den Motivationscoach sehr: "Zweitplatzierter zu sein, pisst mich schon an, zweitbeste Zeit ist nicht gut für mein Ego", sagte Bastian verärgert nach dem Spiel.

SAT.1/Richard Hübner Carina Spack, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Sat.1 Carina Spack in der sechsten Folge von "Promis unter Palmen"

Sat.1 Tobias Wegener, "Promis unter Palmen"-Finalist



