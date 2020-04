Die Final-Besetzung steht! Die fünfte und damit vorletzte Folge von Promis unter Palmen hatte es mal wieder ordentlich in sich: Claudia Obert (58) packte nach fiesen Beleidigungen und Provokationen freiwillig ihre sieben Sachen. Ersetzt wurde sie durch Ex-Kandidatin Désirée Nick (63), die direkt bei einer Challenge mit einem Zusammenbruch samt Krankenhaus-Aufenthalt für Aufsehen sorgte. Ihr Team verlor daraufhin das Spiel – was bedeutete, dass sowohl Wiederkehrerin Désirée selbst als auch Janine Pink (33) auf der Abschussliste standen: Welche Lady musste sich kurz vor dem Einzug in die Endrunde geschlagen geben?

Diese Wahl war einstimmig! Dem Gewinner-Team, bestehend aus Carina Spack (23), Matthias Mangiapane (36) und Tobias Wegener (27), war die Entscheidung überlassen. Und die schien keinem der drei so wirklich schwerzufallen: Tobi und Carina kamen schnell zum Punkt und entschieden sich für einen Auszug der 63-Jährigen. Lediglich Matthias deutete an, dass er länger darüber nachgedacht habe, wem er seine Stimme gebe: "Ich habe mich für dich entschieden, Désirée, dass du das Haus wieder verlässt. Ich hoffe trotzdem, dass wir uns auf jeden Fall wiedersehen." Er und Désirée pflegten eigentlich zuvor eine überaus gute Beziehung zueinander.

Während Carina, die mit Désirée einige Male angeeckt war, auf eine große Ansage verzichtet hatte, übernahm die Ausgeschiedene diese Aufgabe. "Ich bin so reich, ich habe es überhaupt nicht nötig, noch aufzutreten, aber ich bin trotz allem so billig geblieben bei meinem Reichtum, dass ich tatsächlich immer noch Lust habe, die Abende mit solchen wie euch zu verbringen", ätzte sie vor ihrem Auszug. Ihrer Meinung nach habe kaum einer ihrer Mitstreiter sein Gesicht gewahrt.

Janine Pink, Teilnehmerin von "Promis unter Palmen"

Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"

Désirée Nick



