Pietro Lombardi (27) meldet sich ab! Der Musiker gehört normalerweise zu den Stars, die seine Fans am laufenden Band via Social Media an ihren Leben teilhaben lassen. Kaum ein Tag vergeht ohne Einblicke in den Alltag des DSDS-Jurors. Umso überraschender ist nun folgendes Vorhaben des Fernsehstars: Mit den ununterbrochenen Netz-Beiträgen soll jetzt erst einmal Schluss sein: Pietro legt eine Web-Pause ein!

In seiner vorerst letzten Instagram-Story verkündete der 27-Jährige: "Ich bin jetzt erst mal bis Montag raus aus Social Media." Den Grund für die glücklicherweise nur vorübergehende Funkstille gab er ebenfalls bekannt: Er möchte voll und ganz für sein Söhnchen Alessio Lombardi (4) da sein! "Heute ist der Kleine da. Ab Donnerstag bin ich bei meiner Familie", verriet der Vollblutpapa. Na, da kann sich der Hosenmatz also auch auf Mußestunden mit Oma Nicole und Opa Giovanni freuen!

Ein paar Tage ohne Uploads mögen für andere Stars zwar keine große Sache sein – allerdings sind die Follower des Sängers es gewohnt, nahezu stündlich von ihm zu hören. Genauso soll es ab nächster Woche aber auch weitergehen: "Keine Sorge, Lombardi ist Montag wieder am Start. Hübscher, süßer und knackiger denn je", versprach Pietro!

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Jurymitglied Pietro Lombardi

