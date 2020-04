Diese Baby-Nachricht überraschte gerade erst alle Fans von Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27): Das On-Off-Pärchen soll das erste Mal Nachwuchs erwarten! Das verriet ein Insider aus Familienkreisen der beiden gegenüber US-amerikanischen Medien. Das schöne Model soll bereits in der 20. Schwangerschaftswoche sein, seinen Babybauch aber noch gekonnt zu verstecken wissen. Und tatsächlich soll nun sogar das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes durchgesickert sein!

Fans wollen bereits entdeckt haben, dass Gigi am Wochenende nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch eine Gender-Reveal-Party gefeiert hat. Und tatsächlich: Ein Familienmitglied der beiden verriet gegenüber TMZ, dass die zwei am Samstag ihre Liebsten über das Geschlecht ihres Kindes in Kenntnis gesetzt haben sollen. Gigi und Zayn sollen demnach ein kleines Mädchen bekommen. Fans hatten zuvor auf einen Jungen spekuliert. Das Pärchen selbst äußerte sich bisher weiterhin nicht über die mögliche Schwangerschaft.

Erst im Februar hatten Gigi und Zayn offiziell erklärt, wieder ein Paar zu sein. In den vergangenen zwei Jahren hatten sich die beiden mehrfach getrennt und dann wieder versöhnt.

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid an ihrem 25. Geburtstag

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf der Fashion Week in Berlin

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid



