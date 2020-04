An ihrem Hochzeitstag sah Herzogin Kate (38) aus wie eine Märchenprinzessin! Heute vor genau neun Jahren gaben sich die inzwischen 38-Jährige und Prinz William (37) in einer romantischen Zeremonie in Westminster Abbey im Herzen Londons das Jawort. Während sich William für die Hochzeit eine rote Uniform der Irish Guards ausgesucht hatte, schritt seine Braut in einer weißten Traumrobe vor den Altar. Zur Erinnerung nennt euch Promiflash drei interessante Fakten zu Kates Hochzeitslook!

Erstens: Die Geschichte hinter Kates Tiara

Das Schmuckstück, das Kate anlässlich ihrer Hochzeit auf ihrem Haupt trug, ist nicht nur wunderschön, sondern hat auch eine lange Geschichte hinter sich. Ursprünglich war es ein Geschenk von König George VI., dem Vater von Queen Elizabeth II. (94), an seine Frau Elizabeth, die man später vor allem als Queen Mum kannte. Als Queen Elizabeth II. 18 Jahre alt wurde, bekam sie die Tiara von ihrer Mutter geschenkt. Und Kate bekam das kostbare Stück von der Monarchin als Leihgabe für ihre Hochzeit.

Zweitens: So teuer war Kates Hochzeitskleid

Die Traumrobe von Kate stammte aus dem Modehaus Alexander McQueen (✝40) und wurde von Sarah Burton gefertigt. Das Designerkleid war natürlich alles andere als günstig: Es kostete um die 400.000 Euro! Das Kleid war aber nicht nur kostspielig, sondern hatte auch ein paar spannende Eigenschaften: Die unvergesslich lange Schleppe maß laut BBC stolze 2,70 Meter, und wie Elle berichtete, soll das Kleid an der Hüfte mit ein wenig Extra-Futter ausgefüllt worden sein, um dem viktorianischen Look treu zu bleiben.

Drittens: Das war Kates zweiter Braut-Look

Die dreifache Mutter trug an ihrem großen Tag nicht ein, sondern zwei Outfits! Nach der Trauung schlüpfte Kate für die anschließende Hochzeitsparty in ein anderes Kleid, das ebenfalls weiß war und von Sarah Burton stammte. Das glänzende, schlichte Dress fiel vor allem durch seinen Herzausschnitt und einen mit Diamanten verzierten Taillengürtel auf. Ihre Schultern bedeckte die strahlende Braut damals mit einem flauschigen Jäckchen.

WPA Pool/ Getty Images Herzogin Kate mit Diamanten-Tiara bei ihrer Hochzeit 2011

Pascal Le Segretain / Getty Images Herzogin Kate im Brautkleid bei ihrer Hochzeit 2011

John Stillwell - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Hochzeitsparty 2011

Getty Images Herzogin Kate und Pippa Middleton bei der Hochzeit im April 2011



