Katy Perrys (35) noch ungeborene Tochter vertritt offenbar eine ganz klare Meinung! Im März überraschte die Sängerin ihre Fans mit einer besonders erfreulichen Nachricht: Sie und ihr Partner Orlando Bloom (43) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Seit der Bekanntgabe hält die Musikerin ihre Community mit regelmäßigen Schwangerschaftsupdates auf dem Laufenden. Beim vergangenen Ultraschall-Termin kam es zu besonderen Szenen: Der Embryo zeigte seiner Mama den Mittelfinger!

"Ich habe tatsächlich eine Aufnahme von ihr, wie sie mir den Mittelfinger entgegen streckt", verriet Katy in einer Liveschaltung zur Talkshow Live with Kelly and Ryan. Wie People berichtete, soll sich die schwangere Beauty nach dem Move ihres Babys sicher gewesen sein: "Das ist mein Kind!" Bereits im Bauch seiner Mutter scheint das kleine Mädchen einen Teil von Katys Persönlichkeit angenommen zu haben.

Noch vor der Verkündung des Baby-Geschlechts machte sich Katy offenbar Gedanken um ihren Kostümfundus: "Ich habe mich gefragt, wer all meine absurden Kostüme erben würde", erklärte die 35-Jährige. Seit der Bestätigung, dass das Paar eine Tochter erwartet, darf sich das Kind der "Roar"-Interpretin auch über einen vollen Kleiderschrank mit Bühnen-Outfits seiner Mama freuen.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry im März 2020



