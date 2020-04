Katy Perry (35) und Orlando Bloom (43) steht eine große Aufgabe bevor: Die Turteltauben werden bald zum ersten Mal gemeinsam Eltern! Seit der großen Verkündung im März versorgt die Musikerin ihre Fans im Netz gelegentlich mit süßen Babybauch-Updates – und amüsiert sich über ihre hormonell bedingten Gelüste auf saure Gurken und Süßes. Katy genießt ihre Schwangerschaft offenbar in vollen Zügen! Doch so ganz spurlos soll der ganze Babystress an der werdenden Mama und ihrem Partner nicht vorbeigehen...

Das berichtete nun ein Vertrauter des Paares gegenüber Us Weekly. "Sie und Orlando haben gerade einige Hoch und Tiefs", schildert der Insider. "Katy hat ein schwaches Nervenkostüm, weil sie zum allerersten Mal Mutter wird, und Orlando macht sich Sorgen, weil sie in der aktuellen Lage ein Kind in die Welt setzen." Trotz allem würden die beiden sich aber riesig auf ihr Baby freuen.

Auch wenn sie das Geschlecht des Kindes bereits enthüllt haben – der Name, den sie ihrer Tochter geben wollen, bleibt noch ein Geheimnis. Viele Fans vermuten jedoch, dass Katy die Kleine nach ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Ann Pearl Hudson benennen wird.

Palace Lee / SplashNews.com Orlando Bloom und Katy Perry in London

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry mit ihrer Großmutter Ann bei der Premiere von "Die Schlümpfe 2"



