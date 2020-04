Chrissy Teigen (34) weiß, wie sie ihre Kinder gut unterhalten kann! Für viele Eltern ist die aktuelle Lage eine besondere Herausforderung, weil ihnen langsam aber sicher die Ideen ausgehen, was sie mit ihren Kids noch unternehmen könnten. Bei der "Lip Sync Battle"-Moderatorin scheint dagegen keine Langeweile aufzukommen: Sie ließ sich nun etwas ganz Besonderes einfallen und campte mit ihrer Familie im eigenen Garten!

Wie Chrissys Instagram-Story verrät, machten sie, ihr Mann John Legend (41), ihre Tochter Luna (4) und ihre Mutter Vilailuck es sich jetzt zusammen in einem gelben Zelt inmitten ihrer grünen Oase gemütlich. Ihr jüngster Sprössling Miles (1) dürfte auch mit von der Partie gewesen sein, ist allerdings auf den Aufnahmen nicht zu sehen. Die Rasselbande hatte in ihrem gemütlichen Zeltlager ziemlich viel Spaß: Sie konnten nicht nur den Sonnenuntergang beobachten – das Model und seine Älteste lasen auch Gruselgeschichten aus einem Buch aus Chrissys Kindheit vor! "Mama hat das gelesen, als sie klein war", erklärte die 34-Jährige ihrer Tochter und verriet ihren Fans, dass Luna mindestens genauso viel Spaß an den Storys hat, wie sie damals.

Für unheimliche Stimmung bei der außerhäuslichen Übernachtung sorgten aber nicht nur die Gruselgeschichten: Lunas Oma verkleidete sich als Gespenst und jagte der Vierjährigen damit einen Riesenschrecken ein. Die Kleine sah offenbar nur noch eine Lösung, um der gruseligen Stimmung zu entkommen: Sie versteckte sich schnell unter ihrem Schlafsack!

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihrer Tochter Luna Simone Stephens im April 2020

Getty Images Chrissy Teigen im Januar 2020 in Los Angeles



