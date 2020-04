Germany's next Topmodel-Kandidatin Lijana ist Opfer einer krassen Hate-Welle! Genau wie ihre BFF Larissa Neumann geriet auch sie während der Dreharbeiten mit einigen Mitstreiterinnen aneinander und erntete dafür einen krassen Shitstorm im Netz. Doch es blieb nicht nur beim Cybermobbing. Lijana gab ihrer Community nun ein schockierendes Update: Sie hat mittlerweile sogar Angst um ihr Leben und um ihre Familie.

"Mir wird zu Hause aufgelauert, ich werde bespuckt, ich werde beleidigt. Mein Auto wird zugemüllt. In meinem Garten sind Giftköder ausgelegt worden, die wahrscheinlich meinem Hund galten", erzählte die Studentin in ihrer Instagram-Story. Die Polizei sei bereits informiert und habe die Ermittlungen aufgenommen. Doch sicher fühlt sich die Beauty nicht: "Es passiert nicht wirklich etwas, das das aufhält. Also ich stehe damit komplett allein da." Auch ihre Familie sei betroffen. Dabei könne die doch gar nichts dafür.

Das Ausmaß der Anfeindungen kann Lijana nicht verstehen. "Ich habe nie was verbrochen. Ich habe niemanden umgebracht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist an GNTM teilzunehmen", betonte sie. Sie frage sich manchmal, wo die Verhältnismäßigkeit bleibe.

