Ben Affleck (47) schwebt auf Wolke sieben! Bei den Dreharbeiten zum Psychothriller "Deep Water" hat sich der Schauspieler in seine Kollegin Ana de Armas (31) verliebt. Seitdem gehen die beiden als Paar durchs Leben. Ihre Zweisamkeit genossen die beiden bereits bei ihrem ersten gemeinsamen Urlaub in Costa Rica. Jetzt wurde das Pärchen bei einem Spaziergang in Los Angeles gesichtet. Dabei wirkte der dreifache Vater glücklicher denn je!

Neue Paparazzi-Bilder zeigen, wie Ben und Ana am vergangenen Mittwoch Arm in Arm die Straße entlang schlenderten. Auch ihre beiden Hunde waren beim Spaziergang mit von der Partie. Dabei konnte der "Gone Girl"-Darsteller kaum die Finger von seiner Liebsten lassen. Immer wieder legte das Couple eine kleine Pause ein, um sich zu umarmen und kleine Schmatzer auszutauschen. Dem 47-Jährigen ist an seinem strahlenden Lächeln deutlich abzulesen, dass er seine neue Liebe in vollen Zügen genießt.

Die verliebte Stimmung zwischen den beiden blieb auch Außenstehenden nicht lange verborgen. Bereits am Set hatte es gefunkt: "Ben sah immer superrelaxt und glücklich aus, wenn er in Anas Nähe war", verriet ein Insider gegenüber People.

Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020



