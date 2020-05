Für die Fans von Ellie Goulding (33) hat das Warten auf das neue Album bald ein Ende! Im Juni will sie endlich ihr neues Werk veröffentlichen. Fünf Jahre war es sehr still um die Sängerin. In einem Interview verrät sie nun den Grund, warum die Arbeit an den Songs ein wenig länger gedauert hat – und überrascht mit einer weiteren Neuigkeit!

Der erste Song "Worry About Me" erschien bereits im März und ist ein kleiner Vorgeschmack auf das Album. Gegenüber der Entertainment Weekly erklärte die "Love Me Like You Do"-Interpretin, dass sie selbst gar nicht damit gerechnet habe, dass die Produktion so lange dauern würde: "Ich habe ein paar Sachen durchgemacht." Sie brauchte nämlich einen neuen Manager, nachdem sie sich von ihrem alten getrennt hatte. Dies gestaltete sich wohl etwas schwierig. Eigentlich habe sie sich nicht mit diesen geschäftlichen Dingen beschäftigen, sondern einfach nur Musik machen wollen. Doch das ist nicht die einzige Enthüllung: In der Radioshow Heart Breakfast erzählte sie, dass das Album aus zwei Parts bestehen wird! "Der erste Teil wurde vollständig von mir alleine verfasst, was Spaß gemacht hat", eröffnete die Blondine.

Zuletzt gestand die 33-Jährige im Mirror-Interview, dass sie es komisch finde, sich selbst in Videos singen zu hören. Das sei auch der Grund, warum sie nicht an dem Hype rund um virtuelle Konzerte während der aktuellen Lage teilnehme. Nur einmal war sie ganz kurz in dem Video zu "One World: Together At Home" zu sehen.

Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, Oktober 2016

Anzeige

Instagram/elliegoulding Ellie Goulding, Februar 2020

Anzeige

Instagram/elliegoulding Ellie Goulding, Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de