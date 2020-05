Gregor Meyle (41) enthüllt ein cooles Detail zu seinem The Masked Singer-Kostüm! Der Musiker hatte in der beliebten TV-Show unter dem Drachen gesteckt. Seine Maskierung war definitiv die schaurigste der gesamten Staffel. Außerdem war sie mit rund 35 Kilogramm auch mit Abstand die schwerste! Doch was die Fans bisher nicht über die Kostümierung wussten: Den imposanten Holzstab trug auch schon Herr der Ringe-Star Ian McKellen (80)!

Das verriet Gregor jetzt im Promiflash-Interview. "Der Stab, den ich in der Hand hatte, ist ein Original von Gandalf, den er bei den Proben in der Hand hatte", erklärte der Musiker. "Er war zwar nur der Probestock, aber ich bin superstolz, weil ich ein Riesen-"Herr der Ringe"-Fan bin", beteuerte der 42-Jährige. "Das war total cool für mich."

Was sagt Gregor denn insgesamt zu seinem Kostüm? "Das hat charakterlich sehr zu mir gepasst", betonte der Sänger. "Bis auf die Eigenschaft, dass Drachen eher Einzelgänger sind, aber dieses Drachenherz und dieses Kämpferherz – das steckt schon in mir drin."

Getty Images Gregor Meyle, Musiker

ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Ian McKellen als Gandalf der Graue in "Herr der Ringe"

Christoph Hardt / Future Image // ActionPress Matthias Opdenhövel und der "The Masked Singer"-Drache



