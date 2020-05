Was für eine coole Geburtstagsparty! Erst seit Kurzem können die Fans von Jamie Dornan (38) seinen Alltag auch auf Social Media verfolgen. Mittlerweile ist der Fifty Shades of Grey-Darsteller dort sogar recht aktiv. Heute wird der Hottie 38 Jahre alt und muss an seinem Geburtstag aufgrund der aktuellen Lage leider auf eine feuchtfröhliche Feier verzichten. Dennoch scheint er viel Spaß an seinem Ehrentag zu haben!

Auf Instagram postete der Schauspieler ein Foto, das einen kleinen Einblick in das lustige Geschehen an seinem Geburtstag gewährt. Jamie spielt nämlich das beliebte Geschicklichkeitsspiel Twister! Natürlich macht er auch mit Federschmuck auf dem Kopf und in einer eher ungemütlichen Position eine gute Figur. Etwas traurig klingt dazu nur die Bildunterschrift: "Geburtstagsparty für eine Person." Jedenfalls sind seine Follower in Gedanken bei ihm und wünschen ihm dennoch einen tollen Tag.

Ganz alleine war der Hollywoodstar zu diesem Anlass aber bestimmt nicht: Erst im letzten Jahr verkündeten er und seine Frau, dass sie ihr drittes Kind bekommen haben. Vor allem seine beiden älteren Kids dürften sich gefreut haben, dass ihr Vater mit ihnen Twister spielt.

Getty Images Jamie Dornan auf einem Event des Toronto Filmfestivals im September 2019

Getty Images Amelia Warner und Jamie Dornan bei der London-Premiere seines Films "A Private War"

PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images Jamie Dornan bei der "Fifty Shades Freed"-Premiere



