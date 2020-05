Jennifer Lopez (50) kann trotz Mama-Dasein und Arbeit ganz cool bleiben! Es scheint nichts zu geben, was sie nicht kann: J.Lo ist nicht bloß seit Jahren erfolgreich im Musik-Business, spätestens mit dem Film "Hustlers" bewies sie auch ihr schauspielerisches Talent. Zusätzlich hat sie ein sicheres Händchen in Sachen Modedesign und gibt ebenfalls eine beachtliche Geschäftsfrau ab. Trotz all dieser Aufgaben ist sie aber auch vor allem eines: eine liebende Mutter! Jetzt verriet Jennifer, wie sie all diese Aufgaben ganz ohne Nervenzusammenbruch unter einen Hut bekommt.

In einem Video, das die Marke Coach auf YouTube veröffentlichte, plauderte die 50-Jährige nun über ihre zahlreichen Aufgaben – und eben darüber, wie sie diese allesamt so gut bewältigen kann. Dabei offenbarte J.Lo, dass sie tatsächlich durch ihre Kids wesentlich entspannter wurde: "Deine ganze Sicht auf die Welt ändert sich", erklärte sie im Interview. Alles drehe sich nun vielmehr darum, wie man für seine Sprösslinge ein besserer Mensch sein kann. "Es ist im Grunde ein sehr schöner, entspannter Zustand, in dem ich mich befinde, weil nichts mehr verwirrend ist. Du weißt genau, wo deine Prioritäten liegen", verdeutlichte die Verlobte von Alex Rodriguez (44) weiter.

Die "Ain't Your Mama"-Interpretin tue eben alles mit dem Hintergedanken, ihre Familie stolz zu machen – und versuche, sie daher auch möglichst oft um sich zu haben: "Ich bin glücklich, dass ich sie oft bei meiner Art der Arbeit dabei haben kann, denn sie geben mir die Kraft, über mich hinauszuwachsen." Doch auch wenn J.Lo genau weiß, wofür sie in jeder Hinsicht abliefert, räumte sie abschließend auch ein: "Manchmal hat der Tag nicht genug Stunden, aber es ist ein so tolles Gefühl, trotzdem alles möglich zu machen!"

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme, 2019

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei dem MTV VMAs in NYC im August 2018

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de