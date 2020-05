Patrick Fabian (32) will im Musikgeschäft Fuß fassen! Seit Sommer 2017 steht der Laiendarsteller für die Daily-Soap Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Doch auch in der Musik entdeckte der Berliner seit vielen Jahren eine große Leidenschaft. Im Netz teilte das Mitglied der SixxPaxx bereits mehrere Clips, in denen er sein Talent unter Beweis stellte. Jetzt bringt der Sänger seine erste Single raus – was seine BTN-Fans wohl davon halten?

"Ich glaube aber, die BTN-Fans werden es feiern, schließlich erzähle ich in meinen Songs aus meinem Leben und gebe somit mehr von mir preis", verriet Patrick gegenüber Promiflash. Viele würden dem 32-Jährigen sogar nur aus dem Grund folgen, um mehr über die Person hinter seiner Rolle als André zu erfahren. Doch die Idee, als Musiker durchzustarten, könnte auch nach hinten losgehen: "Ich hoffe natürlich, es wird ihnen gefallen, vielleicht wollen sich mich aber lieber als strippenden Türsteher, wie in 'Berlin - Tag und Nacht'", erklärte er.

In erster Linie will Patrick mit seinem Song seinem musikalischen Hobby nachgehen. Ob sich daraus ein zweites Standbein entwickeln könnte, sei erst mal Nebensache. "Ich denke aber, dass es nie verkehrt ist, seine Talente zu zeigen und auszuleben", erklärte der Vater einer kleinen Tochter.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian im April 2020

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Tochter Lilly im Dezember 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Star



