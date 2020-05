Am Donnerstagabend mussten die Köln 50667-Fans ganz stark sein: Darstellerin Jasmina Huremović war zum letzten Mal als Dana Teodosić in der Vorabendsoap zu sehen! Bereits im Dezember hatte die Beauty ihren Exit angekündigt. Warum? Die Arbeit am Set habe sie nicht mehr zu hundert Prozent erfüllt. Ihre Entscheidung hat sicherlich so manchen Zuschauer traurig gestimmt. Und auch ihre Kollegen werden Mina am Set vermissen: So süß verabschiedet sich jetzt ihr Serienfreund Danny Liedtke (30)!

Via Instagram teilte der Kevin-Darsteller ein gemeinsames Selfie mit der 27-Jährigen. "Es war eines der ersten Bilder, die wir damals als Kevin und Dana gemacht haben", verriet Danny darunter. "Und da heute deine letzte Folge als Dana bei 'Köln 50667' ist, habe ich dieses Bild gewählt, um dir auf diesem Weg Danke zu sagen, dass du ein Teil dieser Serie warst", schrieb die Frohnatur weiter.

"Danke für all die Jahre der Zusammenarbeit, auch wenn wir nicht immer einfache Zeiten miteinander hatten, aber wie im echten Leben gibt es solche und solche Momente", schilderte Danny ehrlich und betonte: "Pass auf dich auf, Mina, und mach das, was dir gut tut. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder vor der Kamera bei 'Köln 50667'". Na, das hören die Fans doch sicher gerne! Was denkt ihr: Wird es ein Comeback geben? Stimmt ab!

