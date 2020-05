Vor der Kamera ist hinter der Kamera? Seit einigen Jahren treten Niklas Osterloh (31) und Timur Ülker (30) Seite an Seite in der beliebten Vorabend-Daily GZSZ auf. Als Paul und Nihat spielen sie nicht nur Kollegen in der eigenen Werkstatt, sondern auch ziemlich gute Freunde. Das beinflusst Niklas und Timur mittlerweile auch im Privatleben. Wie nah sich die beiden Schauspieler abseits der Kameras stehen, gaben sie nun in einem Interview preis.

Im Gespräch mit RTL plauderten die beiden Väter über ihre Männerfreundschaft: "Wir treffen uns ab und an mit unseren Familien und machen Waldspaziergänge oder verbringen die Zeit ganz entspannt zu Hause. Die Kids spielen miteiander und wir unterhalten uns dann stundenlang", erklärte Timur. Gelegentlich würden sie abends zusammen Videospiele spielen und dann Ärger von ihren Partnerinnen bekommen, wenn sie dabei völlig die Zeit vergessen. "Ich bin auf jeden Fall sehr froh, Timur als Kollegen und vor allem als Freund zu haben", schwärmte der Blondie.

Durch ihre private Bindung würde ihnen auch das Schauspielern am Set viel leichter fallen. "Wir lachen sehr viel, albern rum und haben eine Menge Spaß", verriet der Nihat-Darsteller im Interview. Manchmal würden sie sogar etwas zu viele Flausen im Kopf haben, fügte er amüsiert hinzu.

Anzeige

Instagram / niklasosterloh GZSZ-Stars Niklas Osterloh und Timur Ülker

Anzeige

Instagram / timuruelker Niklas Osterloh und Timur Ülker im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / niklasosterloh Die GZSZ-Stars Niklas Osterloh und Timur Ülker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de