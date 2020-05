Als Homage an ihre Verlobung! Auch heute schwebte Laura Müller (19) mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (41) über das Let's Dance-Parkett. Für ihren Auftritt rund um das Motto "Magic Moments" wählten die beiden einen innigen Free-Style-Tanz, der perfekt zu dem persönlichen magischsten Moment der 19-Jährigen passte: Die Verlobung mit ihrem Michael Wendler (47). Mit ihrer Performance konnten sie auch die Jury überzeugen!

Laura und Christian entschieden sich in der heutigen Folge für ihren ersten Tanz für das Lied "Never Tear Us Apart", das symbolisch für die Liebe der Influencerin zu ihrem Schatz stand. Vor Kurzem gaben sie und der Wendler nämlich bekannt, dass sie im Sommer endlich heiraten wollen. Diese vertraute Atmosphäre eines Liebespaares konnten auch Laura und Christian rüberbringen. So sagte Jury-Mitglied Motsi Mabuse (39) zum Beispiel: "Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, dass ihr zusammen getanzt habt. Das war eine weitere Verbesserung in eurer Tanz-Beziehung." Dieses Lob schlug sich auch auf die Punkte-Bewertung aus: Insgesamt 22 Punkte konnten sie erreichen.

Laura ist sehr froh, dass sie den Deckel zu ihrem Topf gefunden hat und nun bald ganz offiziell die Frau an Michaels Seite sein darf. Außerdem wünscht sie jedem Menschen auf der Welt, dass auch er mal einen solchen "Magic Moment" erleben darf, wie sie bei dem romantischen Antrag.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller bei "Let's Dance"

Let's Dance, RTL Laura Müller und Christian Polanc in der dritten "Let's Dance"-Show



