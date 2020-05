Ehrliches Update von Angelina Pannek (28)! Gemeinsam mit ihrem – neuerdings Ehemann – Sebastian Pannek (33) erwartet die Beauty aktuell ihr erstes Kind. Bis die Influencer ihr Baby das erste Mal in die Arme schließen können, dauert es auch nicht mehr allzu lange. Die einstige Bachelor-Kandidatin befindet sich schon im achten Monat. Und das bekommt Angelina langsam auch ganz schön zu spüren: Die Schwangere ist aktuell total erledigt!

Sonst gehört die 28-Jährige ganz klar zur aktiven Sorte. Die Beauty treibt viel Sport, widmet sich fleißig ihren Projekten und ist ständig unterwegs. Deshalb ist der Anblick, der sich ihren Followern nun bot, so selten: Schon um 17 Uhr liegt Angelina im Bett! "Ehrlich gesagt glaube ich, ich stehe hier heute nicht mehr auf und werde mich jetzt einfach nur noch ausruhen", verkündete sie in ihrer Instagram-Story. "Ich bin die letzten Tage sowieso so schlapp die ganze Zeit."

Doch woran liegt das? Die werdende Mutter hat da so ihre Theorie: "Ich vermute mal, dass der Kleine gerade einen Wachstumsschub hat, wo meine ganze Energie im Körper gerade ein bisschen hingeht." Dass ihre Batterien deshalb leer sind, findet Angelina aber nicht so schlimm: "Mir geht's trotzdem wunderbar", betonte sie abschließend.

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Sebastian und Angelina Pannek

Instagram / angelinaheger Angelina Pannek, März 2020



