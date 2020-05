Moritz Hans bekommt von seinen Fans eindeutige Angebote! Der Ninja Warrior Germany-Star ist gerade bei Let's Dance zu sehen. Woche für Woche tanzt sich der Sportkletterer in der Show immer mehr in die Herzen der Fans und gehört bei den Promiflash-Lesern bereits zu den Favoriten. Spätestens seit seiner Performance vor zwei Wochen ohne Shirt kann Moritz sich vor Nachrichten auf Social Media kaum retten. Und die Inhalte sind dabei durchaus schlüpfrig...

"Es gibt Nachrichten, in denen Frauen sich anpreisen", offenbarte der 24-Jährige im Interview mit RTL und verriet auch, was die Damen ihm so schreiben: "Hier bin ich, kannst mich haben!" Doch dieses eindeutige Angebot sei längst nicht die einzige Direct Message gewesen, die Moritz in den vergangenen Wochen zum Schmunzeln brachte. "Die krasseste Nachricht, die ich bekommen habe, war von einem, der meine getragenen Socken haben wollte. Das fand ich schon superschräg und wusste gar nicht, wie ich drauf reagieren soll", erzählte er weiter. Letztendlich habe er jedoch dankend abgelehnt.

Dass der Blondschopf künftig auf Flirtversuche eingehen wird, ist unwahrscheinlich. Schließlich ist er seit einem halben Jahr glücklich vergeben. Doch was hält eigentlich Moritz' Freundin von den eindeutigen Angeboten? "Ich glaube, die weiß gar nicht, wie viele Nachrichten ich da bekomme", so der Sportler. Seine Liebste habe noch nie danach gefragt und sei generell sehr entspannt.

Joshua Sammer/Getty Images Moritz Hans and Renata Lusin bei "Let's Dance"

Thomas Burg Moritz Hans bei "Ninja Warrior" 2017

Instagram / moritz_hans Moritz Hans, TV-Gesicht



