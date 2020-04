Dieser Auftritt sorgte sicherlich bei so manchen Let's Dance-Zuschauerinnen für Schnappatmung! In der vergangenen siebten Show der Tanz-Battle wagte Sportler Moritz Hans den kühnen Schritt: Er tanzte mit bloßem Oberkörper! In Kombination mit dem sexy Contemporary, den er mit Profi-Tanzpartnerin Renata Lusin (32) aufs Parkett legte, bot sich den Fans ein ziemlich heißer Anblick. Schließlich ist der Ninja Warrior Germany-Star ordentlich durchtrainiert. Doch warum präsentierte der zuvor eher verschlossene Moritz ausgerechnet jetzt sein Sixpack?

Das beantwortete der 24-Jährige im RTL-Interview. "Ja, es wurde Zeit", kommentierte er seinen freizügigen Auftritt. "Das war der einzige Tanz, wo das geht. Ich musste das nicht unbedingt, es hat aber sehr zu diesem Tanz gepasst", erklärte Moritz weiter. "Ich weiß nicht, ich habe mich einfach besser gefühlt dabei. Es sah auch besser aus in den Aufnahmen." Da können seine Fans ihm sicherlich nur zustimmen!

Erreichen Moritz nach so einer Performance nicht zahllose Nachrichten von interessierten Frauen im Netz? "Ja klar, auf jeden Fall gab es Anfragen. Das finde ich auch total nett", betonte der Blondschopf. Er muss die Userinnen jedoch enttäuschen: "Aber ich habe eine Freundin, deshalb ist da nichts zu machen."

Anzeige

Thomas Burg Moritz Hans bei "Ninja Warrior" 2017

Anzeige

Joshua Sammer/Getty Images Moritz Hans and Renata Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Moritz Hans and Renata Lusin bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de