16 Jahre Beziehung und sie sind dennoch noch so verliebt wie am ersten Tag! Die Sprache ist von Model Jana Ina Zarrella (43) und Giovanni Zarrella (42), die sich 2005 das Jawort gaben. Mittlerweile sind die zwei auch stolze Eltern – ihr Sohn Gabriel Bruno Zarrella ist schon elf Jahre alt. Trotz langjährigem Familienglück flattern die Schmetterlinge im Bauch der Eheleute aber wohl noch so sehr wie am ersten Tag!

Das wurde jedenfalls anhand des Instagram-Posts der 43-Jährigen deutlich: Auf dem Bild hält die Brünette einen riesengroßen Blumenstrauß in den Händen – und trägt zusätzlich ein XXL-Grinsen im Gesicht! "Wenn du weißt, dass du den besten Mann der Welt an deiner Seite hast", freut sich die Strahlefrau in der Bildunterschrift über die Aufmerksamkeit ihres Mannes. Die Hastags #FürImmer und #Zusammen setzen der Liebeserklärung die Krone auf.

Was das Geheimnis ihrer glücklichen Langzeitbeziehung ist? Das verriet Jana Ina bereits im Promiflash-Interview: "Wir haben alles zusammen aufgebaut und uns alles alleine erarbeitet und wir respektieren uns sehr, das ist das Wichtigste, wir geben uns Freiraum, das ist auch wichtig", erklärte die Moderatorin.

Instagram / giovannizarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

Instagram / /janainazarrella Giovannis Geschenk an Jana Ina Zarrella

Getty Images Jana Ina Zarrella mit ihrem Mann Giovanni, September 2019



