Verabschiedet sich Tom Beck (42) bald von seinen "langen Zauseln"? Die vergangenen Wochen war der ehemalige Alarm für Cobra 11-Darsteller undercover unterwegs. Für The Masked Singer verbarg er sich unter dem kuscheligen Faultier-Kostüm und konnte sein Versteckspiel am Ende mit dem Siegerpokal krönen. Dass es unter dem Fell des Langschläfer-Tierchens ziemlich heiß war, bewiesen Toms verschwitztes Gesicht und die durchnässten Haare nach seiner Demaskierung. Hat ihn das dazu veranlasst, über eine neue Frisur nachzudenken?

Auf seinem Instagram-Kanal ließ der Schauspieler seine Fans darüber abstimmen, ob er sich die Haare bald raspelkurz rasieren solle. Obwohl rund 70 Prozent seiner Community dagegen waren, dass er sich von den langen Strähnen trennen sollte, war sich Tom sicher, dass seine Frau Chryssanthi Kavazi (31) bald zum Rasierer greifen müsse. "Mit dem Resultat werden wir beide dann leben müssen", witzelte er über die Friseurkünste seiner Liebsten.

Ob tatsächlich die Schwitzerei unter dem Kostüm die Gedanken um ein neues Styling ausgelöst hat, verriet der 42-Jährige zwar nicht – wie anstrengend die Zeit als Hawaiihemden-Träger aber tatsächlich gewesen war, erzählte er kurz nach seiner Siegerehrung in einem Livestream: "Ich falle gleich in Ohnmacht, weil mir die Luft wegbleibt. Ich war jetzt zehn Stunden in dem Kostüm und ich kann nicht mehr. Ich bin so platt."

ProSieben/Willi Weber Tom Beck als "The Masked Singer"-Faultier

James Coldrey/ActionPress Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Goldenen Kamera

