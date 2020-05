Die aktuelle Let's Dance-Staffel nähert sich in großen Schritten dem Finale – dabei scheinen sich die Macher der Show sogar schon mit potenziellen Nachfolgern für das kommende Jahr zu beschäftigen. Dann könnte vielleicht auch der ehemalige Bibi & Tina-Star Lina Larissa Strahl (22) auf dem Tanzparkett antreten. Ihr Tanztalent stellte sie bei mehreren Film- und Fernsehauftritten bereits unter Beweis. Und nun wurde sie offenbar für das Tanzformat "Let's Dance" angefragt!

Gegenüber Promiflash verriet die Sängerin auf der Place To B Berlinale-Party: "Ich glaube, ich hatte schon mal ein 'Let's Dance'-Anfrage, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, ich konnte nicht, weil wir auf Tour waren." 2019 machte Lina bei Dancing on Ice mit. Die Teilnahme an der Show habe ihr sehr viel Spaß bereitet – auch wenn es das Anstrengendste gewesen sei, was sie jemals gemacht habe. Für Lina steht daher fest: "Also klar, 'Let's Dance' – ich würde es gerne machen, aber nicht wegen der Show oder der Aufmerksamkeit, sondern weil das Tanzen einfach so cool ist."

Für "Dancing on Ice" trainierte die 22-Jährige bis über ihre Schmerzgrenze hinaus. "Man hat eigentlich überall blaue Flecken. Aber man glaubt es nicht: Auch von Hebefiguren", erklärte sie vergangenen November in einem Bild-Interview. Am Ende zahlte sich das harte Training aber aus: Lina belegte in der Sendung den dritten Platz.

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl im März 2020 in New York

Getty Images Lina Larissa Strahl im Januar 2020 in Berlin

Getty Images Lina Larissa Strahl im November 2019 in Köln



