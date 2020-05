Danni Büchner (42) ist eine echte Vollblut-Mama und das sollte auch ab und zu gewürdigt werden – wie zum Beispiel am Muttertag. In diesem Jahr findet dieser in Spanien am 3. Mai statt. Auf den Tag freut sich Danni schon jetzt sehr. Sie ist eben ein Familien-Mensch und liebt es, alle ihre Kinder um sich zu haben. Hoffentlich denken diese auch an besonderen Tag und haben sich eine Kleinigkeit überlegt: Die Ex-Dschungelcamperin äußerte nun lediglich einen bescheidenen Wunsch.

Auf Instagram teilte die fünffache Mama in ihrer Story mit, dass sie sich schon auf den morgigen Tag freut. Sie sei aber auch sehr gespannt, was sich ihre Kids für sie überlegt haben. Selbstverständlich würde sich die 42-Jährige über alles freuen, wenn sie jedoch einen Wunsch äußern könnte, wäre das folgender: "Mir würde es schon reichen, wenn ich eine halbe Stunde hätte, um mein Buch zu Ende zu lesen." Na, wenn es so einfach ist, Danni glücklich zu machen, sollte das für die Kids doch kein Problem sein.

Außerdem verriet die Witwe von Jens Büchner (✝49), wie ihr Alltag unter den derzeitigen Umständen aussieht: Einmal am Tag machen sie und ihre Sprösslinge einen Spaziergang, den sie selbst als Highlight bezeichnen. Alle genießen ihn sehr und freuen sich über etwas Abwechslung.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna, Ostern 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Kindern, Ostern 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2020



