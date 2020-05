Michael Wendler (47) hat die Nase voll! Der Schlagerstar hielt erst vor Kurzem um die Hand seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller (19) an. Seitdem gibt es offenbar weder bei den Fans, noch bei seiner Ex Claudia Norberg (49) ein anderes Thema: Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin plagt nämlich die große Sorge, dass Michael, der bürgerlich ihren Nachnamen trägt, diesen mit der Hochzeit an die Let's Dance-Teilnehmerin übertragen könnte. Deswegen hatte sie sich sogar in einem öffentlichen Brief an die beiden gewandt. Doch mit ihren Sorgen geht Claudia dem Wendler auf die Nerven!

Im RTL-Interview erklärte der "Egal"-Interpret: "Also das Thema mit der Namensfrage ist wirklich schon erstaunlich. Laura und ich wundern uns, dass meine Ex-Frau sich immer wieder versucht, in unsere Beziehung einzumischen. Wir machen das bei ihr ja auch nicht." Er glaube, dass Claudia lernen müsse, was eine Scheidung bedeutet. "Als Nächstes sagt sie noch, wie unsere Kinder zu heißen haben oder welche Farbe das Brautkleid haben soll", fürchtete Michael sogar. Das ginge für ihn einfach zu weit.

Bezüglich des Namens stünden viele Variationen im Raum. "Aber darüber haben wir uns wirklich noch gar keine Gedanken gemacht", verriet der 47-Jährige. Es seien noch sehr viele Schritte bis zur Hochzeit – zu der Claudia wohl übrigens nicht erscheinen darf. Im Exclusiv Spezial erklärte Laura: "Es wird keine Einladung geben!"

RTL II Claudia Norbert, "Match! Promis auf Datingkurs"-Kandidatin

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin



