Mitte April war es endlich so weit: Michael Wendler (47) machte seiner Laura (19) den langersehnten Antrag. Nur wenig später wurde die Hochzeitsvorfreude von Claudia Norberg (49), der Exfrau des Schlagerstars, getrübt. Sie schrieb einen Brief an das Paar, um zu verhindern, dass Laura demnächst ihren Nachnamen trägt. Außerdem gab sie an, eine mögliche Einladung zu der Trauung annehmen zu wollen. Jetzt äußerte sich Influencerin Laura zu dem Statement der ehemaligen Dschungel-Kandidatin.

Zuerst erklärte die 19-Jährige, dass sie sich bei dem Nachnamen-Zoff nicht nach den Wünschen seiner Ex-Lebenspartnerin richten werde. Danach verriet sie zusätzlich, was sie von Claudias Äußerung, bei der Hochzeit erscheinen zu wollen, halte. In der Sendung Exclusiv Spezial offenbarte die Let's Dance-Kandidatin, dass sie alles andere als begeistert von Claudias Anliegen sei. Sie sei verwundert und regelrecht sprachlos. Dazu stellte Laura klar: "Es wird keine Einladung geben!"

Zu dem Streit über den möglichen neuen Nachnamen von Laura äußerte sich Schlagerstar Michael mit folgenden Worten: "Natürlich wollen wir uns nicht in unsere Beziehung reinreden und uns von ihr vorschreiben lassen, was wir zu tun haben.“

