Jetzt geht es Robert Geiss (56)' Mähne an den Kragen! Vor rund zwei Wochen amüsierten die Geissens ihre Follower mal wieder köstlich: Weil ein Frisörbesuch aufgrund der aktuellen Krisenlage nicht möglich war, schnitt der Millionär seiner Göttergattin Carmen (54) die Haare – die Aktion sorgte für eine Menge Geschrei seitens der Blondine sowie etliche abgeschnittene Strähnen. So richtig zufrieden war Carmen am Ende allerdings nicht. Nun durfte die 54-Jährige sich rächen: Auch Robert bekam jetzt eine neue Frisur verpasst!

"Jetzt kommt die Revanche von Carmen", schrieb der 56-Jährige zu dem Clip, den er auf Instagram veröffentlichte. Seine Frau bearbeitet in dem Video ziemlich professionell mit Handschuhen und Fläschchen voller Farbe bewaffnet Roberts Haupt. "Die grauen Haare müssen langsam mal weg", erklärt der Reality-TV-Star dazu. Auch der "Quarantäne-Bart", den er sich aktuell stehen lässt, müsse noch gefärbt werden.

Das Endergebnis bekamen ihre Fans bisher nicht zu sehen. Hoffentlich ist alles gut gegangen, denn Robert drohte Carmen scherzhaft: "Wenn das schief geht, ich sag's dir! Dann schneide ich dir heute Nacht alle Haare ab!" Was denkt ihr, ist das was geworden? Stimmt ab!

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Carmen und Robert Geiss in Wien im April 2019

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss, TV-Millionäre

Getty Images Robert und Carmen Geiss bei "Let's Dance" in Köln, 2014



