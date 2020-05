Im Hause Beckham gibt es was zu feiern! Am heutigen 2. Mai hat Ex-Fußballer David Beckham Geburtstag – dabei wird die Sport-Ikone 45 Jahre alt. Zu diesem besonderen Ehrentag widmeten Davids Frau Vic (46) und seine Kinder ihm rührende Zeilen im Netz – ganz, wie es für die britische Promi-Familie üblich ist. Über diese süßen Glückwünsche freute sich der Mann der Stunde sehr!

Victoria machte den Anfang und zwar nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Posts: Bei dem ersten Instagram-Foto handelte es sich um ein Throwback-Pic von dem Paar und seinen Hunden: "Ich erinnere mich an unsere Spaziergänge mit Snoop und Puffy in Manchester vor all den Jahren. 23 Jahre später gehen wir noch immer zusammen Gassi. Ich liebe dich so sehr", schwärmte die Modedesignerin von ihrem Mann. Der zweite Beitrag war ein Video, das viele emotionale Augenblicke von David und seinen Kindern festhielt.

Doch auch Davids Sprösslinge dachten an ihren Vater: "Ich liebe dich so, so, so, so sehr und hoffe, dass du einen wundervollen Tag hast", schrieb zum Beispiel Romeo Beckham (17). Besonders süß: Davids Geschenke waren in Papier eingewickelt, das mit dem Gesicht des Ex-Sportlers bedruckt war!

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham in Manchester

Instagram / cruzbeckham David und Cruz Beckham

Instagram / romeobeckham David Beckhams Geburtstagsgeschenk

