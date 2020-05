Kann sich Christin Kaeber vorstellen, in ihren alten Job als Polizeibeamtin zurückzukehren? Seit ihrer Schwangerschaft ist die ehemalige Survivor-Kandidatin in Mutterschutz und genießt nach der Geburt von Töchterchen Nia die Elternzeit. Im Netz teilt die Neu-Influencerin zahlreiche Einblicke in ihren neuen Alltag als frischgebackene Mama. Doch kann sich die Beauty vorstellen, schon bald wieder als Polizistin im Dienst zu sein?

"Instagram ist mein Hobby und der Polizeiberuf das, was mich als Mensch ausmacht", erklärte Christin in ihrer Instagram-Story. Der Beruf bereichere sie mit all seinen Höhen und Tiefen. Schon in ihrer Kindheit bemerkte die Blondine einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, mit dem sie etwas bewirken wollte. Für die Schwester von Netz-Bekanntheit Liz Kaeber (27) ist ihre Rolle bei der Polizei nicht nur ein Beruf: "Ich bin Polizistin aus tiefstem Herzen!"

"Niemand, der sich mit diesem Beruf nicht auseinandersetzt, wird jemals verstehen, wie wertvoll diese Arbeit ist", verriet Christin. Für sie sei das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ein enormer Mehrwert, mit dem sie zu einer besseren Welt beitragen will.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im November 2018

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Hund Gizmo

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Hobby-Influencerin



