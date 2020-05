Wenn man das Social-Media-Profil von Christin Kaeber mal genauer unter die Lupe nimmt, könnte man glatt vergessen, dass sie vor nicht einmal zwei Monaten zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihre Community stellte bereits begeistert fest, dass die Influencerin nach ihrer Schwangerschaft wieder top in Form ist. Mit Promiflash hat Christin nun über ihren After-Baby-Body gesprochen und darüber, wie sich ihr Körper verändert hat.

"Mein Körper hat mit der Schwangerschaft eine sehr frauliche Form angenommen... mit deutlichen Kurven und Rundungen", gibt die ausgebildete Polizeibeamtin im Interview mit Promiflash preis. Zuvor sei sie eher der sportliche und schlanke Typ Frau gewesen – und das, seitdem sie denken kann. "Demnach fiel es mir unheimlich schwer, mich mit meinem neuen Ich zu identifizieren. Es war auch nicht der stetig wachsende Bauch, der mich störte. Vielmehr waren es der Ober- und Unterkörper, wie Oberschenkel und Po", erinnert sich Christin zurück.

Mittlerweile ist der Netz-Star seine Babypfunde schon fast komplett wieder los, aber das sei so nicht geplant gewesen. "Mit der Geburt von Nia war sie ab der ersten Sekunde mein absoluter Lebensmittelpunkt. Alles andere wurde zur Nebensache. So auch mein Gewicht. Ich hatte mich nicht damit auseinandergesetzt, was ich tun könnte, um mein Gewicht schnellstmöglich zu reduzieren", erklärt Christin weiter. Sie habe zwar vor allem wegen des Stillens darauf geachtet, sich gesund zu ernähren, doch einem strikten Ernährungsplan sei sie nicht gefolgt.

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber im Januar 2020

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrer Tochter Nia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de