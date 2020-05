Bei den Royals gibt es mal wieder einen triftigen Grund zum Feiern! Erst am 23. April konnten Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) ein Geburtstagskind unter ihrem Dach in die Arme schließen: Vor rund einer Woche hatte Prinz Louis (2) Geburtstag. Am 2. Mai jährt sich nun der Geburtstag seiner Schwester Prinzessin Charlotte (5) – und den läuten ihre Eltern auf dieselbe Weise ein: Kurz bevor offiziell der Ehrentag ihrer Kleinen begann, überraschten sie ihre Community mit neuen Bildern!

Auf dem Instagram-Account des königlichen Paars teilten William und Kate private Aufnahmen von der frischgebackenen Fünfjährigen: "Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich sehr, vor Prinzessin Charlottes fünftem Geburtstag morgen vier neue Fotos von ihr zu teilen." Die Aufnahmen zeigen die Mini-Royal bei ehrenamtlichen Tätigkeiten, "als die Familie half, Lebensmittelpakete für isolierte Rentner in der Umgebung zusammenzupacken und zu liefern."

Dabei machte mal wieder keine Geringere als Herzogin Kate selbst die Schnappschüsse. Drei der Fotos zeigen Charlotte bei der gemeinnützigen Arbeit, außerdem veröffentlichte die britische Adelsfamilie ein Porträtfoto von Prinz Georges (6) Schwester.

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte im April 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlotte, 2020

Instagram / kensingtonroyal Prinzessin Charlottes Geburtstagsfoto



