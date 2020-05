Bedauerliche Neuigkeiten bei Matthew Perry (50) – der Friends-Star hat sich getrennt! Wer nicht mal etwas von dessen letzter Beziehung geahnt hat, kann aufatmen: Tatsächlich hielt der Schauspieler seine Liebe stets strikt aus der Öffentlichkeit heraus – selbst in den guten Zeiten, in denen sogar sein Freundeskreis nur so von seinem privaten Glück schwärmte. Kein Wunder also, dass es auch nicht Matthew selbst war, der nun das Aus öffentlich machte...

Zwei Jahre lang war der 50-Jährige still und heimlich mit Molly Hurwitz liiert. Jetzt ist die Undercover-Romanze leider doch gescheitert: "Es ist vor Kurzem passiert. Es war sehr freundschaftlich, aber beide haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen", heißt es jetzt von einem Insider gegenüber InTouch. Im Dezember 2019 waren die Talentmanagerin und der Seriendarsteller zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht worden. Allerdings waren die zwei zu diesem Zeitpunkt schon viel länger zusammen!

Das bestätigte Molly am Valentinstag damals auf ihrem privaten Instagram-Account: "Das zweite Jahr als mein Valentin, aber das erste als Instagram-Influencer", schrieb sie kurz nachdem sich Matthew bei der Social-Media-Plattform angemeldet hatte. "Fröhlichen Valentinstag an meinen Favoriten", hieß es in dem Post weiter.

Getty Images Matthew Perry, TV-Star

Getty Images Matthew Perry bei den Primetime Emmy Awards, 2012

Getty Images Matthew Perry, 2012



