Timur Ülker (30) ist nicht der einzige GZSZ-Star mit Sixpack. Der Nihat-Darsteller aus der beliebten Vorabendserie begeistert die Zuschauerinnen vor allem mit seinem Aussehen und seinen stählernen Muskeln. Wegen seiner Bauchmuskeln, die er in der Sendung des Öfteren präsentiert, bekommt er sogar regelmäßig Nachrichten von seinen Fans. Auch Niklas Osterloh (31), der Paul Wiedmann spielt, braucht seinen durchtrainierten Körper nicht zu verstecken. Trotzdem behält er am Set sein T-Shirt immer an…

Im Interview mit RTL erklärte der Schauspieler, warum er seinen Körper in der Sendung nicht zeigt: "Also, ich denke, das hat mit meiner Rolle zu tun." Paul sei kein Mann mit Geltungsdrang, sondern eher ein bodenständiger und authentischer Typ. "Er ist glücklich verheiratet und muss sich und seinem Ego nichts beweisen." Zumindest brauche er nicht zu demonstrieren, was für ein sexy Kerl er ist, erzählte Niklas amüsiert.

Mit seinen Problemen sollte sein "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Charakter allerdings etwas offenherziger umgehen, meinte Niklas. Gerade erst verletzte sich Paul folgenschwer mit einer Kreissäge an der Hand. Seinen Traumberuf des Handwerkers kann er daher nicht mehr ausüben, was ihn in tiefe Trauer gestürzt hat. Seine Launen lässt er immer wieder an seiner Frau Emily und deren Tochter Kate aus.

