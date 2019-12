Große Weihnachtsvöllerei bei GZSZ-Hottie Timur Ülker (30): Der Nihat-Darsteller aus der beliebten Vorabendserie ist vor allem durch sein attraktives Äußeres und seine stählernen Muskeln bekannt. Immer wieder begeistert er die Frauen vor den Bildschirmen mit seinen Oben-Ohne-Szenen. Für diesen Traumkörper muss das TV-Gesicht aber ordentlich trainieren und wohl des Öfteren auch bei der Ernährung zurückstecken. Doch wird Timurs Body die Weihnachtsvöllerei jetzt zum Verhängnis?

In der Tat scheint sich der Schönling nach dem ganzen Festtagsschlemmen Sorgen um seinen Waschbrettbauch zu machen. "Weihnachten heißt auch, mehr essen. Ich habe leider zweieinhalb Kilo zugenommen. Nach Weihnachten ist viel Sport angesagt, damit ich mein Sixpack zurückbekomme", verriet Timur nun im Interview mit Bild. Statt in der Küche wird man den zweifachen Vater demnächst also wieder öfter im Fitnessstudio sehen. Da bekommen seine Fans sicher auch wieder Updates zu seinem Fortschritt.

Neben seinem Magen hat Timur über die Feiertage aber vor allem seinen beiden Kindern alle Wünsche erfüllt, wie er weiter erzählte: "Meine Tochter hatte eine Wunschliste, die war unglaublich lang. Und jeden Tag kam etwas Neues dazu. Ich bin der Typ Papa, der das Kind sehr gerne verwöhnt."

