Ein kugelrundes Baby-Update! Im Herbst 2019 hatte Jamie Otis eine frohe Botschaft zu verkünden. Nachdem sie in der Vergangenheit bereits mehrere Fehlgeburten erlitten hatte, erwartet die Married at First Sight-Bekanntheit wieder Nachwuchs. Zusammen mit ihrem Mann Doug Hehner freut sich die Beauty schon total auf die anstehende Geburt und versorgt ihre Fans regelmäßig mit zuckersüßen Kugel-Pics. Jetzt zeigt sie ihren XXL-Bauch sogar komplett hüllenlos.

"Ab Montag bin ich in der 39. Schwangerschaftswoche", betitelt sie auf Instagram ihr womöglich letztes Bild als Schwangere. Während sie komplett nackt ihre Brüste mit den Händen verdeckt, bestaunt sie selbst ihre megarunde Körpermitte. Auch wenn sie sich zuvor vorgenommen hatte, sich nicht über ihre Schwangerschafts-Wehwehchen zu beklagen, muss sie sich in dem Post doch eingestehen, von Rückenschmerzen und Müdigkeit geplagt zu werden.

Trotz der kleinen Leiden kann Jamie es kaum erwarten, ihren Sohn bald endlich im Arm halten zu können. "Ich will, dass er endlich da ist, damit ich ihn auf meine Brust legen kann und ihn einfach nur lieben kann", verkündet sie voller Vorfreude. In Anbetracht der schweren Schicksalsschläge der Vergangenheit hoffe sie, dass auch auf den letzten Metern alles glattlaufen werde.

Instagram / jamienotis "Married at First Sight"-Star Jamie Otis

Instagram / jamienotis Jamie Otis, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / jamienotis Jamie Otis mit ihrer Familie



