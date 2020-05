Hat Queen Elizabeth II. (94) einen royalen Doppelgänger? Am vergangenen Samstag hatte das britische Königshaus Grund zum Feiern: Prinzessin Charlotte wurde fünf Jahre alt. Auch wenn die aktuellen Restriktionen wegen der gesundheitlichen Situation keine große Fete zulassen, wurde der Ehrentag im familiären Kreis gebührend zelebriert. Für die Fans gab es zu dem Anlass eine Reihe neuer, süßer Fotos von dem Geburtstagskind – dabei waren sie der Meinung: Die kleine Prinzessin ist ihrer Urgroßmutter wie aus dem Gesicht geschnitten.

"Wow, sie sieht aus wie die Queen" und "Sie hat so ein selbstbewusstes Auftreten, sie erinnert mich an Kate, aber ihr Lächeln sieht aus wie das der Königin", kommentieren die User die Fotoreihe, die die Kensington-Royals via Instagram geteilt hatten. Und tatsächlich: Mit ihren dunklen Haaren und den süßen Grübchen an ihren Wangen sieht Charlotte der Queen im Kindesalter ziemlich ähnlich.

Ganz einig waren sich die Fans am Ende aber doch nicht – viele hielten die Fünfjährige eher für einen kleinen Doppelgänger von ihrem Vater Prinz William (37). Dass sich bei ihr jedoch eindeutig die Gene der königlichen Familie und nicht die von Herzogin Kate (38) durchgesetzt haben – darin stimmten alle Royal-Anhänger überein. "Sie ist eine neue Version des kleinen William", meinte ein Nutzer und war der Meinung, dass Charlottes Lachgrübchen ihre Familienzugehörigkeit verraten würden.

Prinzessin Charlotte im April 2020

Prinzessin Margaret und Queen Elizabeth 1933

Prinz William, Mitglied der britischen Königsfamilie

